Cristiano Ronaldo retribui homenagem de Pelé: ‘Herói eterno’

O craque português Cristiano Ronaldo recebeu uma homenagem de ninguém menos que Pelé – e retribuiu à altura. Por meio de um vídeo gravado e postado em rede social, o ídolo do Santos felicitou o camisa 7 do Manchester United pelo troféu de maior artilheiro de seleções da história do futebol, que ele recebeu na cerimônia Fifa The Best na última segunda-feira, 17.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Pelé reconheceu a marca de 115 gols que CR7 alcançou pela seleção portuguesa e afirmou: “Aqui vai, de todo coração, meu parabéns para você. Espero que qualquer dia desses a gente se veja e eu possa te dar um abraço pessoalmente”.

Em resposta à homenagem, Cristiano agradeceu e se disse emocionado por receber palavras carinhosas de Pelé. “Quando Pelé fala, o mundo escuta. É impossível não ficar emocionado quando uma pessoa tão incrível mostra todo seu respeito e admiração por mim. Um eterno herói, um mito para todas as gerações e uma verdadeira lenda do esporte”, afirmou o atacante.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!