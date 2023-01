Cristiano Ronaldo estreia oficialmente pelo Al-Nassr e passa em branco

A trajetória de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita começou oficialmente neste domingo, 22. Em partida válida pelo Campeonato Saudita, o português estreou como titular do Al-Nassr e passou em branco contra o Al-Etiffaq, no estádio King Saud. Mesmo assim, sua equipe venceu com gol isolado do brasileiro Anderson Talista.

A estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr não foi como esperava, mas pelo menos o português festejou três pontos. O time comandado por Rudi Garcia dominou todo o jogo, teve maior posse de bola e volume ofensivo. No primeiro tempo, aos 31 minutos, Anderson Talisca marcou o único gol da partida e garantiu a vitória do Al-Nassr.

CR7 participou de todo o jogo, mas passou em branco. O gajo buscou quatro finalizações – uma no alvo, uma fora e duas bloqueadas – e participou de seis duelos (aéreos e no chão), ganhando apenas uma dividida.

O jogo discreto de Cristiano destacou o brasileiro Anderson Talisca. O ex-Bahia chegou no clube saudita em julho de 2021 e se tornou a grande estrela da equipe. Na última temporada, o atacante marcou 20 gols em 28 jogos. Já na atual edição, Talisca soma 11 gols e é o artilheiro do Campeonato Saudita.

Antes da estreia, Cristiano Ronaldo entrou em campo na última quinta-feira, 19, em amistoso do combinado saudita (formado por jogadores do Al-Nassr e Al-Hilal) contra o Paris Saint-Germain. A partida marcou possivelmente o último encontro entre CR7 e Lionel Messi.

O Al-Nassr entra em campo na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), contra Al-Ittihad. A partida é válida pela semifinal da Supercopa Saudita.