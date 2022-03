Cristiano Ronaldo e Rangnick chegam a limite após derrota no clássico

Além da derrota por 4 a 1 no clássico diante do Manchester City, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United viu aumentar uma nova grande polêmica nos bastidores em torno do craque português Cristiano Ronaldo e o técnico alemão Ralf Rangnick. Segundo o jornal espanhol Marca, a situação entre os dois pode ter chegado ao limite depois da decisão do treinador de não utilizar o jogador alegando não estar nas melhores condições físicas. A publicação cita o termo “divórcio”.

Ragnick justificou a ausência a problemas no quadril no treinamento de sexta-feira, 4, mas a irmã do jogador, Katia Aveiro, curtiu nas redes sociais um comentário que dizia que o treinador alemão havia arruinado o domingo dos torcedores do clube e que “Cristiano não jogou por simples razões técnicas e táticas”.

A polêmica entre os dois ganhou ainda mais repercussão pela ausência do jogador até mesmo das tribunas e vestiários do Etihad Stadium. Causou estranheza ainda o fato do português ter aproveitado o período para viajar para Portugal.

De acordo com o jornal inglês The Athletic, o vestiário ficou surpreso com a decisão tomada por Cristiano Ronaldo. Ele foi criticado pelo ex-volante e um dos ídolos do United, Roy Keane, hoje comentarista esportivo.

No último dia 14, segundo apuração do As, da Espanha, CR7 pensa que o alemão “não tem nível” para comandar o time, e o treinador, por sua vez, disse que o atacante “deveria marcar mais gols”, mesmo o trabalho sendo em equipe.

O clube inglês ainda não tem um plano concreto sobre o futuro de Rangnick, que ocupa o cargo de interino até o final da temporada e depois será consultor técnico, com um vínculo de dois anos.

