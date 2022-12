Cristiano Ronaldo é anunciado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, anunciou nesta sexta-feira, 30, a contratação do atacante Cristiano Ronaldo. Depois de diversas especulações e semanas de novela desde a rescisão de contrato do craque português com o Manchester United, as partes assinaram contrato por três temporadas, até 2025.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022