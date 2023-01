Cristiano Ronaldo chega ao Al-Nassr: ‘Meu trabalho na Europa está feito’

Cristiano Ronaldo foi anunciado oficialmente por seu novo clube, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, nesta terça-feira, 3. Durante o evento no estádio Mrsool Park, que recebeu grande preparação para a chegada do craque de 37 anos, o português explicou a decisão de deixar a Europa. Ele disse que recebeu várias propostas de clubes, incluindo de brasileiros, e disse que esta será a oportunidade de “mudar a mentalidade das novas gerações”.

“Me sinto muito orgulhoso por essa decisão na minha vida, na minha carreira. Meu trabalho na Europa está terminado. Venci tudo, joguei nos clubes mais importantes do mundo. Agora é um novo desafio”, afirmou.

Cristiano afirmou, sem mencionar nomes, que foi sondado por clubes da Europa, do Brasil, da Austrália e dos Estados Unidos, mas explicou que a decisão por escolher o clube saudita se baseou em razões também extracampo.

“Agora é uma grande oportunidade, não só no futebol, para mudar a mentalidade das novas gerações. Posso dizer que tive muitas oportunidades na Europa, em vários clubes, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos. Muitos clubes tentaram, mas escolhi esse clube para desenvolver não só o futebol, mas outras partes da sociedade. Sei o que quero e o que não quero”, explicou o atacante.

A menos de dois meses de completar 38 anos, o jogador foi recebido com grande festa pelos torcedores sauditas. Antes da apresentação, o atual camisa 7 do Al-Nassr realizou exames médicos.

Segundo veículos da imprensa europeia, o atacante vai receber no novo clube aproximadamente 200 milhões de euros por ano (cerca de R$ 1,13 bilhão pela cotação atual) entre salário e publicidade.

“Eu sou um jogador único. É bom vir para cá. Eu bati alguns recordes lá, quero bater alguns aqui. Esse contrato é único, porque eu sou um jogador único. Para mim, é isso”, completou o jogador. Depois da entrevista coletiva, CR7 se dirigiu ao gramado do estádio Mrsool Park, onde foi ovacionado pelos torcedores.

Eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) e cinco vezes campeão da Champions League (uma pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid), Cristiano Ronaldo terá sua primeira experiência fora do futebol europeu. No Al-Nassr, ele terá como companheiros de time jogadores como o meia brasileiro Talisca, o atacante camaronês Aboubakar e o goleiro colombiano Ospina.