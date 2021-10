Cristiano Ronaldo anuncia que será pai de gêmeos

28 out 2021, 13h58

Por Da Redação 28 out 2021, 13h58

De volta ao Manchester United, clube que o alçou ao mais alto nível, Cristiano Ronaldo vive um excelente início de temporada, apesar da instabilidade da equipe. No extracampo, o atacante português vive dias ainda mais felizes. Após notícia da revista espanhola “Hola” que Georgina Rodríguez, esposa do jogador, estava grávida, o português quebrou o silêncio e publicou em seu Instagram uma foto para anunciar oficialmente que será pai novamente. E de gêmeos.

Na “selfie” junto com sua esposa, Cristiano segura ultrassonografias que confirmam o anunciado de gravidez dupla. Segundo a revista, Georgina está na 12ª semana de gestação, mas a informação não foi divulgada pelo casal. Vivendo na Inglaterra novamente, Ronaldo deve criar seus filhos na “Terra da Rainha” pelo menos pelos próximos dois anos, tempo de contrato do jogador com o Manchester United.

Os bebês que nascerão nos próximos meses serão o quinto e o sexto filho do atacante. Com Georgina, Cristiano já gerou uma criança, Alana Martina, em 2017. No entanto, os gêmeos Eva e Mateo também nasceram há quatro anos, mas foram fecundados em barriga de aluguel. O mais velho, Cristiano Ronaldo Jr., nascido em 2010, não tem a identidade da mãe divulgada.