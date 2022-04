Cristiano Ronaldo anuncia morte de filho bebê: ‘A maior dor’

O atacante Cristiano Ronaldo anunciou nesta segunda-feira, 18, por suas redes sociais, a morte de seu filho bebê. A companheira do jogador, Georgina Rodríguez, daria à luz um casal de gêmeos, mas o menino não sobreviveu. Já a menina passa bem, de acordo com comunicado divulgado pelo atleta do Manchester United.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“É com nossa tristeza mais profunda que temos que anunciar que nosso menino morreu. É a maior dor que um pai e uma mãe podem sentir. Somente o nascimento da nossa menina nos dá a força para viver esse momento com alguma esperança e alegria”, diz a nota.

“Nós gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o seu cuidado qualificado e apoio. Estamos todos devastados por essa perda e carinhosamente pedimos privacidade nesse momento difícil. Nosso menino, você é nosso anjo. Vamos sempre amar você”.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, já era pai de outros quatro filhos: Cristiano Júnior, os também gêmeos Eva e Mateo e a menina Alan Martina.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!