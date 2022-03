Cristiano não garante aposentadoria após Copa de 2022: ‘Quem manda sou eu’

O atacante Cristiano Ronaldo demonstrou incômodo ao ser questionado se a Copa do Mundo de 2022 deve ser a última de sua carreira na última entrevista antes do confronto entre Portugal e Macedônia do Norte, nesta terça-feira, 28, às 15h45 (de Brasília), no estádio do Dragão. Aos 37 anos, o camisa 7 disse que ainda irá decidir sobre o assunto e que não se deixará influenciar por opinião pública ou de familiares para escolher.

“A equipe está muito confiante depois do que do jogo da Turquia. Algo que a equipe queria muito era disputar a final [da repescagem] na terça e, por isso, os jogadores estão preparados. Sobre a segunda pergunta, já comecei a ver que muitos de vocês fazem a mesma pergunta, e digo: quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais, eu jogo. Se não me apetecer jogar mais, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final”, explicou o jogador.

O vencedor da final da repescagem europeia das Eliminatórias garante uma das vagas para o Catar. Vale lembrar que a seleção da Macedônia eliminou a Itália de forma surpreendente, fora de casa, na última quinta-feira, 24.

Maior artilheiro de uma seleção masculina em todos os tempos (115 gols) e o jogador que mais vestiu a camisa de Portugal (185), Cristiano Ronaldo busca entrar em mais uma seleta lista: a de atletas que participaram de cinco edições de Copa do Mundo.

Até agora, apenas os mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) e Rafa Márquez (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), o alemão Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998) e o goleiro italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 e 2014) participaram de cinco edições diferentes por suas seleções no maior evento de futebol mundial.

O casamento entre Cristiano Ronaldo e Copas do Mundo teve início há dezesseis anos, na edição de 2006, na Alemanha. Então com 21 anos, o português marcou um gol na edição em que a equipe terminou na 4ª posição, sua melhor campanha desde o terceiro lugar em 1966. Depois, esteve na Copa da África do Sul (2010), Brasil (2014) e Rússia (2018). Ao todo, marcou sete gols em Copas do Mundo em 17 jogos disputados (média de 0,41 por partida).

A Copa do Mundo de 2022 acontecerá no Catar entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, será provavelmente a última oportunidade de Cristiano Ronaldo estar em um Mundial.

Nesta temporada, o craque português retornou ao Manchester United em busca de títulos, mas se despediu do principal objetivo, a Liga dos Campeões nas oitavas de final. Aos 37 anos – em novembro, estará a três meses de completar 38 – Cristiano pode ter seu nome mais uma vez marcado na história do futebol.

