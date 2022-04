Dias depois do drama vivido com a perda de seu filho bebê, Cristiano Ronaldo voltou às redes sociais nesta quinta-feira, 21, para agradecer pelas mensagens de apoio que ele e sua companheira Georgina receberam nos últimos dias e para apresentar ao mundo a sua filha recém-nascida, cujo nome não foi revelado.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Georgina daria à luz um casal de gêmeos, mas o menino não sobreviveu a complicações no parto. Ela e todos os outros membros da família apareceram na foto.

“Lar Doce Lar. Gio e nossa filhinha estão finalmente juntos conosco. Queremos agradecer a todos por todas as palavras e gestos gentis. Seu apoio é muito importante e todos sentimos o amor e respeito que você tem por nossa família. Agora é hora de ser grato pela vida que acabamos de dar as boas-vindas a este mundo”, escreveu o atacante do Manchester United.

Mais cedo, Cristiano também agradeceu pelo gesto da torcida do Liverpool, que durante o clássico da última terça-feira, 19, diante do Manchester United, cantaram e bateram palmas em homenagem a Cristiano Ronaldo, ausente do duelo pelo Campeonato Inglês, em razão do luto. Na ocasião, os rivais entoaram versos de You’ll Never Walk Alone (Nunca caminharás sozinho, em tradução livre), o lema do clube, no sétimo minuto do jogo, em alusão à camisa 7 do ídolo rival.

“Um mundo… Um esporte… Uma família global… Obrigado, Anfield. Eu e minha família jamais esqueceremos esse momento de respeito e compaixão”, escreveu o jogador de 37 anos.

Continua após a publicidade

A morte do bebê foi anunciada no início da semana. “É com nossa tristeza mais profunda que temos que anunciar que nosso menino morreu. É a maior dor que um pai e uma mãe podem sentir. Somente o nascimento da nossa menina nos dá a força para viver esse momento com alguma esperança e alegria”, informou, em nota.

“Nós gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o seu cuidado qualificado e apoio. Estamos todos devastados por essa perda e carinhosamente pedimos privacidade nesse momento difícil. Nosso menino, você é nosso anjo. Vamos sempre amar você”.

Cristiano Ronaldo já era pai de outros quatro filhos: Cristiano Júnior, os também gêmeos Eva e Mateo e a menina Alan Martina.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!