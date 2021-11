Criciúma, Ituano, Novorizontino e Tombense garantem acesso na Série C

O fim de semana decretou os quatro clubes que garantiram o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro: Criciúma, Ituano, Novorizontino e Tombense. As equipes disputarão a Série B da próxima temporada. A final da competição será entre Ituano e Tombense.

No quadrangular final, pelo grupo A, o Ituano venceu o Botafogo-PB por 3 a 1, garantiu a liderança, com 13 pontos, e uma vaga na grande decisão. Já os paraibanos terminaram na terceira colocação e não subiram. Pelo mesmo grupo, o Criciúma venceu o lanterna Paysandu, fora de casa, por 1 a 0, e terminou na vice-liderança, com 9 pontos.

Já no grupo B, o Novorizontino venceu o Manaus, em casa, por 2 a 0 e ficou com a segunda colocação, com 9 pontos, e, consequentemente, carimbou o acesso. Já o clube do Amazonas ficou em terceiro e acabou eliminado. Por fim, a Tombense empatou por 1 a 1 com o Ypiranga, avançou como líder e eliminou o adversário gaúcho.

Ituano e Tombense disputam a taça da Série C em dois jogos, porém os paulistas decidem em casa por causa da melhor campanha. A primeira partida será já no próximo domingo, 14, enquanto a segunda partida ocorre no dia 21.

O TIGRE DO VALE TÁ NA B! 🐯@Oficial_Tigre vence, garante a última vaga do acesso e vai estar no #BrasileirãoSérieB pela primeira vez ano que vem! Seja muito 🅱em-vindo, Aurinegro! pic.twitter.com/hDSOwdUWiV — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB) November 7, 2021