Cria do rival Náutico, Erick é esperança do Ceará na final contra o Sport

Principal destaque do Ceará nesta temporada, o atacante Erick é a esperança do Vozão na decisão da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 3, diante do Sport, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro. A equipe alvinegra tem vantagem pela vitória por 2 a 1 no jogo primeiro jogo da final.

Pernambucano de Recife, o camisa 11 pode conquistar a taça, curiosamente, diante do principal rival do clube que o projetou para o futebol.

Formado nas categorias de base do Náutico, Erick vive aos 25 anos o melhor momento da carreira: são 17 participações diretas em gols em 22 jogos (oito gols e nove assistências, segundo o site de estatísticas Ogol).

O atacante está no Ceará desde 2021, mas foi somente em 2023 que embalou de vez. Em apenas 22 partidas, ele já supera os números somados nos dois primeiros anos. Entre 2021 e 2022 foram cinco gols e duas assistências em 59 jogos.

“Eu estou muito feliz. É fruto do meu trabalho. Claro que fazer gols é bom, mas sempre que tiver um companheiro melhor colocado eu vou procurar dar assistência para ele. É continuar trabalhando, com a mesma humildade de sempre. É sim, é o melhor momento [da carreira]. Eu não quero parar por aí. Quero continuar”, disse Erick, em entrevista coletiva no dia 21 de março.

Canhoto e fã de Messi e Cristiano Ronaldo, Erick começou a carreira longe do Nordeste. Em 2013, ele foi aprovado nas categorias de base do Santos, permaneceu por um ano no clube, mas acabou dispensado. De volta ao Recife, conseguiu uma vaga no sub-17 do Náutico.

Continua após a publicidade

Em 2014, atuou pela primeira vez na Copa São Paulo. Devido ao bom desempenho, foi emprestado à base do Cruzeiro. No clube mineiro, foi semifinalista da Copinha de 2015 e campeão brasileiro do sub-20.

De volta ao Timbu, chamou atenção na Copinha de 2017, competição em que foi o artilheiro do time, com quatro gols. Subiu para o profissional com status de grande promessa. À época, ele morava em Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, e pegava três ônibus para chegar ao CT do clube.

Em entrevista ao site ge na época, o jogador comentou sobre a rotina. “Até chegar no treino, são cerca de duas horas. Foram uns dois anos assim, mas, olhando agora, vejo que valeu a pena. Cheguei no profissional e talvez essa rotina acabe, já que é bem provável que eu passe a morar lá no CT”, contou.

Erick foi negociado no mesmo ano com o Sporting Braga por 2,8 milhões de reais, mas não embalou no clube português. Acabou acumulando seguidos empréstimos até retornar à antiga casa e fazer boa campanha na Série B.

As atuações chamaram atenção do Ceará onde, enfim, pôde alcançar o melhor momento da carreira. No último ano, sofreu ainda com uma fratura de clavícula.

O troféu, portanto, pode ser o desfecho perfeito para a redenção pessoal. E ainda pode chegar acompanhado da artilharia.

O jogador é o vice-goleador da competição, com cinco gols, um atrás de Lucero, do Fortaleza. Ele concorre com Luciano Juba e Vágner Love, também com cinco, além do companheiro Guilherme Castilho, que tem quatro.