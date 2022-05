Cria do PSG e 34 gols na temporada: quem é o francês sensação da Alemanha

Saber esperar a vez de assumir o protagonismo é uma das grandes premissas e um dos grandes desafios para os jogadores de futebol, principalmente para os atacantes. Christopher Nkunku, do Red Bull Leipzig, conhece bem desse enredo A sensação dos Touros na atual temporada já balançou as redes 34 vezes em 50 jogos, além de ter sido o garçom em 20 ocasiões. Revelado pelo Paris-Saint Germain, sofreu para ter espaço até ser anunciado pelo clube alemão, em 2019, e virar xodó do time.

O jogador francês de 24 anos tem se destacado pela versatilidade e ótima finalização. Meio-campista de origem, ele vem sendo utilizado no ataque com o técnico italiano Domenico Tedesco. No último domingo, 8, Nkunku fez dois gols na goleada do time sobre o Augsburg pela Bundelisga, competição que, aliás, anotou vinte gols, um só a menos que Haaland, do Borussia.

Christopher Nkunku (24 anos) na Bundesliga 21/22 pelo RB Leipzig: ⚔️33 jogos

⚽️20 gols

🅰️13 assistências

🅿️1.0 participação em gol / j (!)

⏰80 mins p/ participar

🔑62 passes decisivos

👟54 chutes (37 no gol!)

🥊3 pênaltis sofridos

💯Nota SofaScore 7.61 Jogando demais! 🇫🇷👏 pic.twitter.com/xLk9SUOkxP — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) May 8, 2022

O RB Leipzing é o quarto colocado do Campeonato Alemão e está próximo de assegurar vaga na próxima Champions. Chegou ainda à semifinal da Liga Europa, quando foi eliminado pelo escocês Rangers. Nkunku teve papel importante nessa trajetória. Marcou os dois gols da vitória nas quartas sobre o Atalanta, na Itália, e na semifinal. Ao todo foram quatro gols em seis jogos na competição internacional.

Nkunku chegou ao clube em julho de 2019. De lá para cá foram 134 jogos e 46 gols marcados. Pela fase de grupos da Liga dos Campeões, em setembro do ano passado, chamou atenção ao fazer os três gols da equipe alemã derrotada pelo Manchester City de Pep Guardiola por 6 a 3.

O ótimo momento do atacante desperta interesse de gigantes europeus, como dos ingleses Manchester United e City, do Bayern de Munique e o próprio Paris Saint-Germain – clube que o revelou. O contrato do jogador vale até junho de 2024, com multa de 75 milhões de euros (cerca de 408 milhões de reais).

Christopher Alan Nkunku nasceu em Lagny-sur-Marne, no subúrbio de Paris e é filho de congoleses. Em 2010, então com 13 anos, chegou à categoria de base do Paris Saint-Germain onde completou toda a formação como atleta, no sub-17, sub-19 e elenco B.

Cinco anos mais tarde, foi observado pelo técnico do elenco principal, à época, Laurent Blanc, e ganhou as primeiras chances na pré-temporada 2015/2016.

Participou de jogos da Copa dos Campeões Internacional, dos Estados Unidos e em dezembro de 2015 estreou na Liga dos Campeões, então com 18 anos. Da temporada 2015/16 à 2018/19 foram 78 jogos e 11 gols marcados. Em suas duas últimas temporadas no clube, esteve em 41 jogos do Campeonato Francês e marcou sete gols.

Nkunku, porém, teve que esperar até despontar. Isso porque o clube parisiense contava com os astros Dí Maria e Edison Cavani e acabava de contratar os atacantes Neymar (2017) e Mbappé (2018). Sem espaço, rumou ao RB Leipzing para a temporada 2019/2020 por cerca de 55 milhões de reais.

“Eu precisava de mais tempo de jogo e queria crescer, tanto como atleta quanto como pessoa”, disse Nkunku em entrevista à revista alemã Kicker em novembro de 2020.

”Envolvi-me e senti-me parte da equipa. Quando cheguei tudo foi por etapas. Não entrei como titular indiscutível e tive que adaptar-me a uma nova Liga”, explicou ele ao jornal.

𝟱𝟰 goal contributions in 𝟱𝟬 games this season 🔥 We're running out of superlatives for this man 🥶 🔴⚪ #WeAreLeipzig #RBLFCA pic.twitter.com/hBaxLSQgmu — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 9, 2022

E aconteceu. Na atual temporada no RB Leipzig o jogador foi titular em 46 jogos dos 50 em que atuou. Nas cinco principais ligas da Europa, é o quarto jogador com mais participações em gol, atrás de Benzema, Lewandowski e Mbappé.

Desde o fim do ano passado, o PSG tenta “repatriar” o meia-atacante. Mas o clube alemão sabe que tem em seu elenco uma joia. Em entrevista à Sky Sports, o dirigente do clube, Oliver Mintzlaff, foi firme sobre a permanência: “eu já disse antes e irei falar novamente: Nkunku será nosso jogador na próxima temporada”, disse.

