Crespo agradece torcida por apoio e deseja sorte a Rogério no São Paulo

Um dia depois de ser demitido pelo São Paulo, e substituído horas depois por Rogério Ceni, o técnico Hernán Crespo usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 14, para se despedir dos torcedores tricolores e agradecer pelo apoio durante seus oito meses no cargo. O ex-atacante argentino ainda aproveitou para desejar sorte a seu sucessor.

“Hoje me despeço do São Paulo agradecendo a toda família são-paulina por todo carinho e apoio neste tempo juntos. Encerra-se uma etapa de muito trabalho, com responsabilidade, compromisso e esforço, tentamos aplicar nossa ideia e proposta de jogo. Saio com a tranquilidade de termos dado sempre o melhor de cada um”, iniciou Crespo, que ajudou o São Paulo a sair de uma fila de nove anos sem títulos, ao erguer o Campeonato Paulista.

“Quero agradecer aos jogadores por sua entrega e compromisso. Aos dirigentes, por terem me dado a chance de ser parte do São Paulo e de sua história, e pelo grande compromisso e carinho com que me acompanharam, estando sempre à disposição e trabalhando muito duro ao nosso lado.

A todas as pessoas que trabalham no clube por nos atenderem e cuidarem de nós com muitíssimo carinho. E a toda a torcida tricolor, 20 milhões de pessoas que sempre apoiaram, desde o primeiro dia, em todos os momentos, demonstrando grande carinho”, prosseguiu Crespo.

“Por último, desejo o melhor ao Rogério em tudo o que vem pela frente. Um forte abraço e tudo de melhor para o São Paulo Futebol Clube”, finalizou o treinador de 46 anos. Crespo deixou o clube paulista com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas em 53 partidas. Ele não suportou a pressão após um empate sem gols diante do Cuiabá, na última segunda, 11, a quinta partida consecutivas sem vitórias da equipe do Morumbi.

Após a conquista do Estadual, o time caiu de rendimento e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fortaleza e da Libertadores diante do rival Palmeiras, ambos nas quartas de final. Atualmente, o São Paulo ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, e nesta quinta-feira, 14, encara o Ceará, no Morumbi, na estreia de Rogério Ceni.

O ex-goleiro, por sua vez, retorna ao Morumbi para sua segunda aventura no noco cargo. primeira durou seis meses, entre janeiro e julho de 2017, e foi encerrada com 49,5% de aproveitamento. O último trabalho de Rogério havia sido no Flamengo, onde foi campeão brasileiro e da Supercopa do Brasil.