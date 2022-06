Craque também em ações sociais, Mané é recebido com festa em Senegal

Para muitos, o senegalês Sadio Mané é um dos melhores atacantes do planeta. Para a população de Bambali, sua aldeia natal, onde a estrela do Liverpool passa suas férias, ele é muito mais que isso: um verdadeiro super-herói.

Nesta semana, enquanto a imprensa europeia especula sua ida do Liverpool para o Bayern de Munique em uma transação milionária, Mané desembarcou em sua vila no Senegal, onde desfilou com a taça da Copa das Nações Africanas conquistada em fevereiro, bateu bola com os fãs e velhos amigos e realizou mais uma de suas conhecidas ações sociais.

As fotos de Mané, de 30 anos, jogando bola na chuva, em um campo enlameado de Bambali, vila localizada na região de Casamance, ganharam as redes sociais na última terça-feira, 14.

Pouco antes, o atacante havia desfilado em carro aberto, exibindo seu primeiro troféu conquistado pela seleção senegalesa, em uma final vencida sobre o Egito, de seu companheiro de clube, o egípio Mohamed Salah.

Mané e Salah são as grandes referências do futebol africano e mais do que ídolos em seus países. O craque senegalês faz questão de passar todas as suas férias em Bambali, sempre trazendo melhorias à população local. Nos últimos anos, Mané construiu na cidade uma escola, um hospital e uma mesquita.

No ano passado, Mané fechou um acordo com a empresa Oryx Energies, que levou eletricidade aos locais mais remotos da região da África Subsariana. “Estou muito feliz. É importante para mim garantir que o maior número de pessoas possa ter acesso à educação, saúde e agora à energia, começando por um posto de abastecimento na minha aldeia”, disse Mané, na ocasião.

Na presença de Sékou Dramé, director-geral da Sonatel-Orange e de todos os seus colaboradores próximos, o avançado internacional senegalês rubricou o seu novo contrato não sem deixar de se congratular por esta parceria ganha-ganha. “Sadio é o embaixador ideal”, segundo o CEO da Sonatel que acaba de voltar de uma estadia na vila de Mané, Bambali.

No último fim de semana, durante passagem pela capital Dacar, Mané fechou mais uma parceria, desta vez com a empresa Sonatel Orange, que prometeu realizar doações ao hospital de Bambali, como ar-condicionado e aparelhos médicos). O futuro de Mané no futebol europeu é incerto, mas, para onde quer que vá, certamente o craque senegalês não esquecerá de suas origens.