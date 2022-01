Craque da Copinha, Endrick concorda com Abel sobre não ir ao Mundial

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Palmeiras após marcar na goleada por 4 a 0 sobre o Santos, nesta terça-feira, 25, o atacante Endrick, de apenas 15 anos, recebeu os prêmios de melhor jogador e de gol mais bonito do torneio. Artilheiro do clube na competição com seis bolas na rede, o camisa 9 afirmou ainda ter concordado com as recentes declarações do técnico português Abel Ferreira de que ainda não é o momento de pensar em estar na lista final que disputará o Mundial de Clubes.

“Eu estou tranquilo, vou torcer muito para levarmos o Mundial. Tento não pensar no profissional para não me atrapalhar aqui na base. O Abel [Ferreira] tá super certo”, declarou ao fim da partida.

A presença foi cogitada após Endrick treinar com o time principal e o fato de que a competição permite a presença de jogadores sem contrato profissional. Por ter 15 anos, o contrato é apenas de formação com o clube paulista.

Logo após a estreia no Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira falou pela primeira vez sobre o caso: “vamos para o Mundial, e se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneylândia para ele e a família é o que ele precisa”.

“Não tenham pressa, nem ansiedade. Mais cedo ou mais tarde ele vai jogar na equipe principal”, ressaltou o treinador, esfriando qualquer possibilidade de incluí-lo na lista.

Endrick fez questão de dividir os prêmios individuais com familiares e companheiros. Curiosamente, ao final da partida, quando tirava selfies com os torcedores com seus celulares, recebeu de um deles uma faixa provocativa ao Santos. Abriu, leu o conteúdo e devolveu educadamente – sem nenhuma agressão ao rival.

“Cara, é um título muito importante, a gente não tinha e graças a Deus conquistamos. Não ganhei isso sozinho, o grupo ajudou. Agradeço primeiro a Deus, a minha família e namorada”, iniciou dizendo

“Quando eu operei o joelho, minha família estava comigo. Meu pai sempre me incentiva, minha mãe sempre está comigo. Meu irmão é minha maior conquista”, concluiu.

