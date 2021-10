Coutinho, R$ 1,4 bi e novo treinador: os planos do Newcastle para 2022

A Premier League pode ter um novo protagonista. Vendido de forma bastante controversa a um consórcio da Arábia Saudita por 305 milhões de libras (2,3 bilhões de reais), o Newcastle United já faz planos ambiciosos. O “novo rico” da Inglaterra iniciará seus investimentos na próxima janela de transferências, o “mercado de inverno” que começa em janeiro de 2022, e, de acordo com o portal britânico Chronicle, terá 190 milhões de libras (1,4 bilhões de reais) para gastar.

As altas cifras já abriram margem para especulações, como uma possível chegada do meia brasileiro Philippe Coutinho, atualmente no Barcelona. Além dos jogadores, a mudança no comando técnico pode acontecer com a saída de Steve Bruce para a contratação de um profissional mais badalado, como o italiano Antonio Conte ou os ex-jogadores locais Frank Lampard e Steven Gerrard.

Os investimentos serão fiscalizados pelo Fair Play Financeiro, mas segundo a diretoria dos Magpies (apelido do Newcastle), os gastos no mercado de transferências de janeiro não infringirão as leis. Apoiado por 93% da torcida, o aporte financeiro com origem saudita levanta uma série de contestações extracampo, em razão das denúncias de crimes contra os direitos humanos cometidos pelo governo da Arábia Saudita, que mantém relações familiares com os donos do consórcio.

O Newcastle tem quatro títulos ingleses em sua sala de troféus, mas o último foi conquistado em 1927. Na década de 1990, o clube obteve certo destaque, graças aos gols do ídolo Alan Shearer. A ideia agora é voltar a ser protagonista. Segundo Amanda Steveley, empresária que detém 10% do clube inglês, o projeto é conquistar troféus em um futuro breve.

“Nosso plano é conseguir títulos em um prazo de 5 a 10 anos. Estamos orgulhosos de fazer parte da Premier League, a melhor liga do mundo, e o Newcastle United é a melhor equipe do mundo. Ganhar troféus requer paciência, investimento e tempo. Queremos que todos trabalhem conosco para construir o clube para o que ele merece ser”, disse ela.

Podendo fazer grandes investimentos, Philippe Coutinho é um dos alvos para fazer parte elenco. Em má fase no Barcelona, o armador brasileiro – que segue no radar do treinador Tite para compor a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 – pode reencontrar seu bom futebol na Inglaterra, onde brilhou intensamente pelo Liverpool.

Além dele, os jornais ingleses ventilam os nomes de Donny Van de Beek (Manchester United), Keylor Navas (PSG) e Alexandre Lacazette (Arsenal) para a próxima janela. Para comandar, o favorito é Antonio Conte, italiano atual campeão da Serie A, que saiu da Inter de Milão por problemas no vestiário.

