Coutinho perde espaço e pode ser negociado pelo Barcelona em janeiro

A demissão do técnico holandês Ronald Koeman no Barcelona deve afetar o futuro do meio-campista Philippe Coutinho no clube catalão. De acordo com o jornal espanhol Sport, o brasileiro, reserva nos dois últimos jogos da equipe, sob o comando do ex-lateral Sergi Barjuán, perdeu espaço e pode ser novamente colocado como negociável com a chegada de Xavi Hernández, do Al-Sadd, que deve ser anunciado nas próximas horas.

Segundo a publicação, a projeção é para que Coutinho seja liberado já na próxima janela de transferências, em janeiro. Recentemente, o jogador foi alvo de especulações envolvendo uma possível saída para o Newcastle, comprado recentemente por um fundo saudita.

Ele ainda terá mais concorrência na equipe com os retornos de Ansu Fati e Ousmanne Dembélé, recuperados de lesões.

Coutinho foi a principal novidade anunciada pelo técnico Tite na convocação da seleção brasileira na última sexta-feira, 29. Apontado como negociável pelo Barcelona no início da temporada, o jogador teve permanência assegurada por um pedido pessoal de Koeman.

O técnico holandês sempre foi um defensor público de Coutinho. Antes do fechamento da última janela de transferências afirmou que não colocaria o jogador ao lado de nomes dados como negociáveis pelo clube como Pjanic, que foi para o Besiktas, e Samuel Umtiti, que acabou permanecendo.

Até aqui, o brasileiro tem 11 jogos e um gol marcado, diante do Valencia, no último dia 17, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Ele desabafou após romper longo jejum sem gols e seguidos questionamentos sobre o seu desempenho.

“Ninguém sabe o que sofri durante a recuperação [da lesão]. Tem sido difícil. Com o grito que dei [após marcar o gol] me libertei. Depois de tanto tempo, o gol é muito importante”, disse na ocasião.

Coutinho é maior contratação da história do Barcelona. Após se destacar pelo Liverpool, o meia foi trazido pelo clube catalão em 2018 por 130 milhões de euros mais variáveis que poderiam elevar o valor a 160 milhões de euros.

O jogador, contudo, ainda não se firmou. Foi emprestado ao Bayern de Munique e, na última temporada, sofreu com grave lesão no menisco externo do joelho esquerdo. Ele não marcava um gol desde 29 de novembro, quanto balançou as redes diante do Osasuna, pelo Espanhol.

