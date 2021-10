Coutinho desabafa após quase um ano sem marcar: ‘Ninguém sabe o que sofri’

Atualizado em 18 out 2021, 09h22 - Publicado em 18 out 2021, 09h11

A vitória por 3 a 1 diante do Valencia, no domingo, 17, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, pôs fim a uma sequência negativa do Barcelona na temporada, mas também contou como um triunfo pessoal para o meio-campista Philippe Coutinho. Autor do último gol da partida, aos 39 minutos do segundo tempo, o brasileiro desabafou após romper longo jejum sem gols e seguidos questionamentos sobre o seu desempenho.

“Ninguém sabe o que sofri durante a recuperação [da lesão]. Tem sido difícil. Com o grito que dei [após marcar o gol] me libertei. Depois de tanto tempo, o gol é muito importante”, disse logo após a partida.

❛𝐼’𝑉𝐸 𝐵𝐸𝐸𝑁 𝑊𝐴𝐼𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐹𝑂𝑅 𝑇𝐻𝐼𝑆 𝐹𝑂𝑅 𝐴 𝐿𝑂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑀𝐸❜ — @Phil_Coutinho pic.twitter.com/uSwFGe4kP3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 17, 2021

Coutinho é maior contratação da história do Barcelona. Após se destacar pelo Liverpool, o meia foi trazido pelo clube catalão em 2018 por 130 milhões de euros mais variáveis que poderiam elevar o valor a 160 milhões de euros.

O jogador, contudo, ainda não se firmou. Foi emprestado ao Bayern de Munique e, na última temporada, sofreu com grave lesão no menisco externo do joelho esquerdo. Ele não marcava um gol desde 29 de novembro, quanto balançou as redes diante do Osasuna, pelo Espanhol.

“Ele foi bem. Rápido. Desde o primeiro dia, sempre acreditei no Coutinho. Aos poucos ele vai recuperando a qualidade porque, fisicamente, está melhor a cada dia”, elogiou o técnico Ronald Koeman.

O holandês sempre foi um defensor público de Coutinho. Antes do fechamento da última janela de transferências afirmou que não colocaria o jogador ao lado de nomes dados como negociáveis pelo clube como Pjanic, que foi para o Besiktas, e Samuel Umtiti, que acabou permanecendo.

Recentemente, o nome do brasileiro foi ligado a uma possível transferência para o Newcastle, vendido recentemente um consórcio milionário da Arábia Saudita.

A partida também marcou a estreia oficial do atacante Sergio Aguero pelo Barcelona. Até aqui, na temporada, Coutinho jogou sete jogos pelo Barcelona, sendo três deles como titular.

