Coutinho agrada, e Aston Villa está perto de fechar contratação definitiva

Philippe Coutinho, meia com boas chances de disputar a Copa do Mundo pelo Brasil, está perto de ser contratado em definitivo pelo Aston Villa. Pertencente ao Barcelona, da Espanha, o jogador está emprestado ao clube inglês e, recuperado de lesões, vive a melhor fase nos últimos anos. Os quatro gols e três assistências somados a boas atuações agradaram ao treinador Steven Gerrard, que deseja contar com o atleta para a próxima temporada. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, a transação deve custar 20 milhões de euros, equivalente a 108 milhões de reais, segundo a cotação atual.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Contratado pelo Aston Villa no início deste ano, o brasileiro retornou ao Campeonato Inglês, onde brilhou com o Liverpool entre 2013 e 2017. O impacto de Coutinho foi imediato: treinado pelo ex-companheiro Gerrard, o brasileiro contribuiu com sete participações diretas em gols, além de criar cinco grandes chances e realizar 24 passes para finalização, segundo o site SofaScore.

Segunda contratação mais cara do Barcelona, atrás apenas do francês Ousmane Dembélé, Coutinho custou 135 milhões de euros (600 milhões de reais, segundo cotação da época) à equipe catalã. Com muitas lesões e futebol não convincente, o jogador chegou a ser emprestado ao Bayern de Munique, onde também não convenceu. Jogador querido por Tite, o meia está de volta às convocações da seleção após recuperar a boa fase.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!