Courtois detona Fifa e Uefa por excesso de jogos: ‘Só querem dinheiro’

11 out 2021, 11h20

Por Da Redação 11 out 2021, 11h20

O goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid e da Bélgica, se manifestou contra a Uefa e a Fifa após sua seleção perder para a Itália a disputa pelo terceiro lugar da Nations League. O jogador demonstrou irritação com o excesso de jogos e campeonatos comandados pelas entidades esportivas e disse que a ganância pelo dinheiro vem se sobrepondo aos aspectos físicos e mentais dos atletas.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Após ser derrotado contra a Itália no último domingo, 10, e ter ficado fora dos três melhores da competição, o goleiro abriu o jogo: “Só jogamos esta partida (disputa por terceiro lugar da Nations League) porque significa dinheiro extra para a Uefa. Veja quanto as escalações das equipes estão mudadas. Se ambas estivessem na final, outros jogadores teriam sido escalados. Isso só demonstra que jogamos muitas partidas”, desabafou à emissora Sky Sports.

Desde o fim da Copa do Mundo de 2018, a Bélgica disputou 39 partidas, sendo que 12 foram pela Nations League (fato novo no calendário) e 10 pelas Eliminatórias da Eurocopa, contra Rússia, Chipre, Cazaquistão, Escócia e San Marino, o que embasa a reclamação de Thibaut. “São mais partidas e menos descanso para nós e ninguém se preocupa. Ao final, os melhores jogadores se lesionaram. Ano que vem teremos uma Copa do Mundo em novembro, temos que jogar até o final de junho novamente.”

“A Uefa criou mais um campeonato, a Conference League. É sempre o mesmo. (…) Eles só se preocupam com seus bolsos, com seu dinheiro.” Além disso, o goleiro criticou a intenção de diminuir o tempo de intervalo entre Copas do Mundo. “Agora querem fazer um Europeu e um Mundial todos os anos. Vamos descansar quando? Nunca! Não somos robôs. São mais e mais jogos e menos descanso para os jogadores e ninguém quer saber”.