Coritiba x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão nesta quinta-feira, 9

Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, 9, às 20h (de Brasília), o Coritiba enfrenta o São Paulo, no estádio Couto Pereira, no Paraná. A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

A equipe mandante vem de empate por 1 a 1 com o Ceará, no último sábado, 4, na Arena Castelão. O time paranaense é o quarto colocado na tabela do torneio, com 14 pontos. O Coxa já tem pelo menos um desfalque confirmado: o volante Willian Farias, com dores musculares.

Já o São Paulo tem a mesma pontuação que o adversário, porém com uma vitória a menos. Na sexta posição na tabela, a equipe do técnico Rogério Ceni vem de empate contra o Avaí por 1 a 1, no último sábado, 4, na Ressacada. O time não perde há quase dois meses, desde a derrota para o Flamengo por 3 a 1.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Campeonato Brasileiro

19h

Palmeiras x Botafogo – Premiere

20h

Fortaleza x Goiás – Premiere

Coritiba x São Paulo – Premiere

