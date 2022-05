Corinthians x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, 22, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Na primeira posição, com 13 pontos, os donos da casa podem se isolar no topo da competição, enquanto o Tricolor, terceiro colocado, com 11 pontos, busca tomar do rival a ponta da tabela em caso de vitória. O jogo será transmitido pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Invicto há sete jogos, o Corinthians chega para o clássico após empate por 1 a 1 com o Boca Juniors, em La Bombonera, pela Libertadores. O confronto foi marcado por tensão em campo e novo episódio de racismo.

Sem perder há nove partidas, o São Paulo também vai para o duelo em boa fase, mas com um peso: o tabu de nunca ter vencido o rival na Neo Química Arena em oito anos. Nesta temporada, as equipes se enfrentaram duas vezes no Campeonato Paulista, ambos os encontros resultaram em vitória são-paulina.

Com dúvidas na escalação, o treinador Vitor Pereira pode optar por mudanças. Ainda sem a certeza da volta de Fagner, a vaga na latera direita pode seguir com Rafael Ramos, acusado de racismo em duelo contra o Internacional. O goleiro Cássio, que vem de recente lesão, fez trabalho de recuperação durante a semana e deve ir a campo.

Enquanto isso, no lado tricolor do duelo, a equipe de Rogério Ceni chega descansada já que o técnico poupou jogadores na vitória por 3 a 0 contra o Jorge Wilstermann-BOL, pela Sul-Americana. Sem os reservas Gabriel Sara e Andrés Colorado, lesionados, o treinador não tem grandes problemas para escalar a equipe.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Corinthians x São Paulo – TV Globo e Premiere

Fortaleza x Fluminense – TV Globo e Premiere

19h

Athletico-PR x Avaí – Furacão Live e Twitch do Casimiro

Brasileiro Série B

11h

Cruzeiro x Sampaio Corrêa – Premiere

Copa do Brasil

19h

Brasiliense-DF x Atlético-MG – SporTV e Premiere

