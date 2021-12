Corinthians x São Paulo: como assistir à final do Paulista feminino

Corinthians e São Paulo fazem nesta quarta-feira, 8, a decisão do Campeonato Paulista de futebol feminino, na Neo Química Arena, que estará lotada, a partir das 21h. A equipe tricolor venceu o jogo de ida por 1 a 0, com belo gol de Micaelly, no Morumbi, e tentará estragar a festa do maior rival, que busca a chamada Tríplice Coroa na temporada (já ergueu as taças do Brasileirão e da Copa Libertadores).

O Majestoso feminino terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada, via streaming pela elevensports.com e no app Paulistão Play, e também no canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O São Paulo precisa de um empate para ficar com título, enquanto o Corinthians precisa vencer por dois gols ou mais para erguer o troféu no tempo normal. Em caso de triunfo alvinegro por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Não há critério de gols fora de casa na decisão feminina. A árbitra da decisão será Edina Alves Batista.

Continua após a publicidade

🎥⚽️ Gol: São Paulo 1×0 Corinthians 🔙 Roubada de bola de Thais, assistência perfeita de Glaucia e finalização certeira de Micaelly! Foi assim que o #FutebolFemininoTricolor abriu vantagem na decisão do @PaulistaoFem, no Morumbi.#FinalMajestosa#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/SwkxjWXZRc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 6, 2021

Atual bicampeão, o Corinthians só perdeu um jogo neste Paulistão, justamente a primeira final, e contará com o apoio da torcida que esgotou os ingressos para a decisão. O time dirigido por Arthur Elias, com destaques como Tamires, Erika, Gabi Portilho e Victoria Albuquerque, quer coroar uma temporada perfeita.

Do outro lado, o São Paulo do técnico Lucas Piccinato também chega animado e com apenas uma derrota e 13 vitórias no torneio. A atacante Glaucia, artilheira do time no Estadual com sete gols, está confirmada, bem como Micaelly, autora do gol no Morumbi. A veterana Formiga se recupera de lesão e é dúvida. O Tricolor não conquista o título desde 1999.

Prováveis escalações:



Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Campiolo, Erika e Yasmin; Ingryd, Gabi Zanotti, Tamires e Gabi Portilho; Victoria Albuquerque e Adriana. Técnico: Arthur Elias.

São Paulo: Carla; Alves, Lauren, Gislane, Clara; Maresa (Formiga), Cris, Duda; Micaelly, Naná e Glaucia. Técnico: Lucas Piccinato.