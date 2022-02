Corinthians x Santos, Flamengo e mais: onde assistir jogos desta quarta, 2

Dando continuidade à terceira rodada de jogos do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, 2, entram em campo Corinthians x Santos, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O alvinegro paulista não poderá contar com o experiente goleiro Cássio, afastado devido a Covid-19. Já o Santos pode ter o atacante Ricardo Goulart, estreando na equipe.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Boavista, às 19h15 (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Rubro-Negro entra em campo com o time principal pela primeira vez no estadual, já que nas duas primeiras rodadas atuou com o sub-20.

A programação também conta com as partidas da 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, com disputas entre times da América do Norte e Central. Os destaques da rodada serão Estados Unidos x Honduras, às 21h30 e El Salvador x Canadá, às 23h (de Brasília).

Confira os horários e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Campeonato Paulista

19h

Santo André x São Bernardo – Premiere e Paulistão Play

Ponte Preta x Novorizontino – HBO Max, Premiere e Paulistão Play

21h35

Corinthians x Santos – Rede Record, Premiere FC, Paulistão Play

Campeonato Carioca

15h30

Bangu x Volta Redonda – Cariocão Play, OneFootball, Eleven

19h15

Flamengo x Boavista – Cariocão Play, OneFootball, Eleven

Continua após a publicidade

21h35

Vasco x Nova Iguaçu – Rede Record, Twitch, YouTube, Cariocão Play

Campeonato Gaúcho

16h30

Grêmio x São José – Premiere FC

19h

São Luiz x Internacional – Premiere FC

Campeonato Mineiro

19h30

Uberlândia x Atlético Mineiro – OneFootball

Pouso Alegre x Athletic Club – Futebol Mineiro TV

20h

Caldense x Tombense – Futebol Mineiro TV

Eliminatórias

21h30

Estados Unidos x Honduras – ESPN

23h

El Salvador x Canadá – ESPN e Star+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!