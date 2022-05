Corinthians x Portuguesa-RJ: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta

Corinthians e Portuguesa-RJ se enfrentam nesta quarta-feira, 11, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A transmissão da partida fica por conta do canal de TV aberta Globo, pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

No primeiro duelo, as equipes empataram por 1 a 1, no estádio do Café, em Londrina. O time carioca, que disputa a Série D do Brasileirão, tem até agora três pontos e se encontra na oitava posição do Grupo D na quarta divisão nacional.

Do outro lado, o time comandado pelo técnico português Vitor Pereira tem demonstrado um bom aproveitamento tanto no Brasileirão, onde é líder com 12 pontos, quanto na Libertadores, onde está em primeiro do grupo E, com sete pontos.

Para o confronto desta quarta-feira, o Timão não poderá contar com o volante Paulinho, que sofreu lesão ligamentar no joelho e terá de passar por cirurgia.

Vale lembrar que apenas a vitória pode fazer qualquer um dos dois times avançarem na competição no tempo normal. Caso haja empate, a decisão vai para os pênaltis.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

19h

Ceará x Tombense-MG – SporTV e Premiere

Juazeirense-BA x Palmeiras – SporTV e Premiere

19h30

Flamengo x Altos-PI – Prime Video

21h30

Vila Nova-GO x Fluminense – Globo (apenas para alguns estados), SporTV e Premiere

Corinthians x Portuguesa-RJ – Globo (apenas para alguns estados), SporTV e Premiere

22h

Cuiabá x Atlético-GO – SporTV e Premiere

Brasileiro Série A

20h30

Red Bull Bragantino x Atlético-MG – Premiere

