Corinthians x Guarani: onde assistir às quartas de final do Paulista

O Corinthians busca nesta quinta-feira, 24, assegurar a última vaga para as semifinais do Campeonato Paulista diante do Guarani, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. Dono da segunda melhor campanha geral do estadual na primeira fase, com 23 pontos, a equipe tem objetivo duplo: a classificação e uma vitória por pelo menos dois gols de diferença ainda nos 90 minutos para ter a vantagem do mando de campo para enfrentar o São Paulo. Em caso de triunfo por um gol ou só nos pênaltis, o time jogará a semifinal no Morumbi.

Para a partida, o Timão pode não contar com alguns de seus reservas por complicações físicas. O goleiro Ivan se recupera de um desconforto no músculo posterior da coxa direita e é dúvida. O lateral esquerdo Bruno Melo, com problema na mesma região de Ivan, e o meia Luan, com um desconforto no quadril, devem ser desfalques.

Em contrapartida, o técnico Vitor Pereira pode ter pela primeira vez a disposição o centroavante Júnior Moraes, apresentado oficialmente na última terça-feira, 22, e inscrito um dia antes no estadual.

Ele, inclusive, pode já ser titular na vaga de Gustavo Mosquito. A modificação implicaria em mudança de posicionamento do atacante Róger Guedes, que passaria a atuar aberto pelo lado direito do ataque.

No Carioca, Portuguesa x Resende definem quem avança à final da Taça Rio para enfrentar o Flamengo. A bola rola no Luso-Brasileiro, às 20h (de Brasília).

No jogo de ida, o Resende venceu a Lusa por 1 a 0, no último domingo, 20, no estádio do Trabalhador. Portanto, o Resende precisa apenas de um empate no jogo desta quinta para avançar à final. Já a Portuguesa pode seguir com um gol de diferença, já que tem a vantagem por ter feito melhor campanha no Campeonato Carioca.

Confira a programação e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Campeonato Paulista

19h

Corinthians x Guarani – Premiere, Paulistão Play e YouTube

Campeonato Carioca

20h

Portuguesa x Resende – Cariocão Play

