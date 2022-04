Corinthians x Fortaleza: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Depois de vencer o Boca Juniors na última terça-feira, 26, o Corinthians volta atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 1º, pela quarta rodada da competição, a equipe paulista enfrenta o Fortaleza, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Para a partida, o técnico Vitor Pereira deve seguir afastado por conta de Covid-19. A principal novidade pode ser o retorno do zagueiro Gil, que ficou fora diante dos argentinos por conta de uma gripe.

Outro reforço pode ser o lateral-direito Fagner, que cumpriu suspensão nas primeiras rodadas após a expulsão na última partida do Brasileiro de 2021, contra o Juventude. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) manteve a punição de dois jogos para o jogador. Caso seja preservado, o português Rafael Ramos será o substituto.

Pelo Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá todo o elenco à disposição para tentar se recuperar do mau início, com duas derrotas em duas partidas disputadas. Motiva a equipe a vitória por 2 a 1 diante do Alianza Lima-PER no meio de semana.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Botafogo x Juventude – Premiere

16h

Corinthians x Fortaleza – TV Globo e Premiere

Coritiba x Fluminense – TV Globo e Premiere

19h

Internacional x Avaí – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Criciúma x Novorizontino-SP – SporTV e Premiere



18h

Tombense-MG x Vasco – Premiere

Copa do Brasil

18h

Altos-PI x Flamengo – Amazon Prime

