Corinthians x Botafogo-SP: onde assistir ao Paulistão neste domingo

Corinthians e Botafogo-SP entram em campo neste domingo, 5, às 18h30 (de Brasília) em confronto pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida na Neo Química Arena terá transmissão pelo canal fechado TNT e pelo serviço de streaming da HBO Max.

Mandante na partida, o Timão chega para o confronto embalado por uma vitória no clássico contra o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi. Atualmente, a equipe lidera o grupo C, com dez pontos, três vitórias, um empate e uma derrota.

A única dúvida para o treinador Fernando Lázaro para montar o time que enfrentará o Botafogo-SP deve ser o atacante Yuri Alberto. O camisa 9 saiu no decorrer do último jogo com dores no tornozelo direito e não participou de alguns treinos da equipe durante a semana.

Com isso, um provável time do Corinthians para o confronto de domingo deve ter: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto (Júnior Moraes).

Já o Botafogo-SP também é líder do seu grupo. Na chave A, a equipe soma oito pontos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. O time de Ribeirão Preto chega para o confronto após vitória por 3 a 2 sobre o Guarani.

Confira onde assistir aos principais jogos neste domingo:

Paulistão

11h

Ituano x Água Santa – Premiere e Paulistão Play

16h

Santo André x São Paulo – TV Record, Premiere e Paulistão Play

18h30

Corinthians x Botafogo-SP – TNT e HBO Max

Carioca

16h

Boavista x Botafogo – Bandsports

18h

Fluminense x Audax – TV Bandeirantes

Supercopa do Brasil Feminina

10h30

Corinthians x Atlético-MG – TV Globo e SporTV

Flamengo x Ceará – TV Globo e SporTV