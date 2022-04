Corinthians x Boca Juniors: onde assistir à Libertadores nesta terça-feira

Corinthians e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 26, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, em momentos de pressão na temporada e precisando somar pontos para não se complicarem na competição. O importante duelo terá transmissão ao vivo do SBT, ESPN e Star+.

Até aqui, pelo grupo E, Deportivo Cali, Always Ready, Boca e os brasileiros estão empatados com três pontos cada. O Cali lidera provisoriamente pelo saldo de um gol positivo.

Após perder por 3 a 0 para o Palmeiras no dérbi do último sábado, 23, o Timão precisará superar uma série de dificuldades para se recuperar. O principal problema é a provável ausência do técnico Vitor Pereira, que testou positivo para Covid-19. Ele deve passar por novos testes para saber se poderá, ou não, ficar no banco de reservas.

Para a partida, o goleiro Cássio e o meia-atacante Willian também são dúvidas. Eles apresentaram dores no corpo e febre no último jogo e tem presença incerta diante dos argentinos.

A derrota diante do maior rival repercutiu, inclusive, em jornais argentinos. A emissora TyC Sports tratou o resultado como “boa notícia para Battaglia”, ex-volante e atual treinador xeneize.

O último confronto entre as equipes ocorreu em 15 de maio de 2013, pelas oitavas de final da Libertadores. Um ano depois de vencer a decisão da competição do ano anterior diante dos argentinos, o Timão sucumbiu em polêmica arbitragem.

O Boca iniciou o torneio sendo derrotado para o Deportivo Cali por 2 a 0 e se recuperou na última rodada, com vitória contra o Always Ready pelo mesmo placar. A equipe sofre com lesões e suspensões. Ainda estão suspensos pela briga na eliminação contra o Atlético-MG, no último ano, o zagueiro Marcos Rojo e o atacante Sebastián Villa. Na defesa, Izquierdoz, Gastón Ávila, Nicolás Figal e Carlos Zambrano estão lesionados.

Apesar da vitória diante do Central Córdoba no fim de semana, o time foi muito criticado pelos empates em plena Bombonera diante de Godoy Cruz e Lanús, todos pela Copa da Liga Argentina.

Confira abaixo a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça:

Libertadores

19h15

Independiente Petrolero-BOL x Deportivo Táchira-VEN – Conmebol TV

Libertad-PAR x Athletico-PR – Conmebol TV

Vélez Sarsfield-ARG x Nacional-URU – ESPN 4 e Star+

Estudiantes-ARG x Red Bull Bragantino – ESPN e Star+

21h30

Corinthians x Boca Juniors-ARG – SBT, ESPN e Star+

Independiente Del Valle-EQU x Atlético-MG – Conmebol TV

Talleres-ARG x Sporting Cristal-PER – Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

La Guaira-VEN x Independiente-ARG – Conmebol TV

General Caballero-PAR x Ceará – Conmebol TV

21h30

Everton-CHI x Ayacucho – Conmebol TV

Independiente Medellín-COL x Internacional – Conmebol TV

Fluminense x Unión Santa Fe-ARG – Conmebol TV

