Corinthians x América-MG: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 29, Corinthians e América-MG entram em campo na Neo Química Arena, às 18h (de Brasília). A partida terá transmissão do serviço de pay-per-view Premiere.

Vaiado após empate por 1 a 1 com o Always Ready-BOL na quinta-feira, 26, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Timão busca recuperar a confiança. Apesar de ter se classificado para a próxima fase do torneio, a equipe paulista foi críticada pela má atuação.

No Brasileiro, a equipe do técnico português Vitor Pereira está na ponta da tabela, com 14 pontos, tendo alcançado quatro vitórias, dois empates e sofrido somente uma derrota até o momento.

Há quatro partidas sem vencer, o Coelho não conseguiu a classificação às oitavas da Libertadores e terminou a participação com derrota por 3 a 0 do Independiente Del Valle no Equador, na última quarta-feira, 25.

Ocupando o nono lugar na tabela tabela do Brasileirão, com 10 pontos – três vitórias, um empate e três derrotas -, a equipe mineira busca se recuperar do empate diante do Botafogo na rodada anterior.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Santos x Palmeiras – TV Globo e Premiere

Coritiba x Botafogo – SporTV e Premiere

18h

Fluminense x Flamengo – Premiere

Corinthians x América-MG – Premiere

Cuiabá x Athletico-PR – Premiere

19h

Atlético-MG x Avaí – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Vila Nova-GO x Grêmio – SporTV, Premiere e RBS TV (afiliada Rede Globo)

Brasileiro Feminino

11h

Flamengo x Grêmio – SporTV

14h

Palmeiras x São José-SP – Eleven Sports

15h

Cruzeiro x Cresspom-DF – Eleven Sports

18h

Ferroviária-SP x Santos – Eleven Sports

