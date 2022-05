Corinthians x Always Ready: onde assistir à Libertadores nesta quinta

Nesta quinta-feira, 26, o Corinthians entra em campo na Neo Química Arena contra o Always Ready-BOL, às 21h (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será transmitida pelo canal de televisão fechado ESPN e pelos serviços de streaming Star+ e Conmebol TV.

O Timão chega para o duelo confiante, já que vem de uma sequência de oito jogos invicto. No último domingo, 22, empatou por 1 a 1 contra o rival São Paulo, pela sétima rodada do Brasileirão.

A equipe do técnico português Vitor Pereira tem oito pontos no torneio, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A campanha assegura até aqui a liderança com o Deportivo Cali-COL, que leva a vantagem pelo saldo de gols – 4 a 1.

Se vencer nesta quinta-feira, 26, o Corinthians assegura a classificação para as oitavas de final da competição. A primeira posição na tabela depende do resultado entre Cali e Boca Juniors, em horário simultâneo. Caso o time colombiano tropece, o Corinthians assume a liderança.

Vindo de derrota por 3 a 0 diante do Deportivo Cali, o Always Ready não tem qualquer chance de se classificar para a próxima fase.

Na lanterna da chave com quatro pontos, acumulou apenas uma vitória, um empate e três derrotas durante a fase de grupos e agora tenta pelo menos o terceiro lugar, o que permitiria ao time participar da Sul-Americana. Para isso, precisa necessariamente vencer o jogo e torcer para a vitória da equipe de Cali em cima do Boca Juniors.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta:

Libertadores

19h

Libertad-PAR x The Strongest-BOL – Conmebol TV

Athletico-PR x Caracas-VEN – ESPN, Star+ e Conmebol TV

21h

Boca Juniors-ARG x Deportivo Cali-COL – Conmebol TV

Corinthians x Always Ready-COL – ESPN, Star+ e Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

Racing-ARG x River Plate-URU – Conmebol TV

Melgar-PER x Cuiabá – Conmebol TV

21h30

Oriente Petrolero-BOL x Fluminense – Conmebol TV

Junior Barranquilla-COL x Unión Santa Fé-ARG – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Vasco x Brusque-SC – Premiere

21h30

Ituano x Náutico – SporTV e Premiere

