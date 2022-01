Corinthians vence jogo-treino contra time de MC Livinho

Nesta quarta-feira, 19, o Corinthians realizou seu segundo jogo-treino em preparação para o Campeonato Paulista, que já começa no domingo, 23. A partida diante do Grêmio Osasco Audax foi realizada no Centro de Treinamentos Joaquim Grava e vencida pelo Timão por 2 a 1, com gols de Róger Guedes e Du Queiroz. Gabriel ainda marcou contra, descontando para os visitantes. A novidade da partida foi a presença do cantor MC Livinho, que tenta emplacar a carreira de jogador profissional e foi anunciado na manhã desta quarta como reforço do Audax.

O jogo teve quatro tempos de 35 minutos. Nos dois primeiros, o técnico Sylvinho escalou boa parte dos titulares corintianos com Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Gustavo Mantuan. Renato Augusto e Willian, aliás, já estão de volta após terem se recuperado de infecção por Covid-19.

Aos 11 minutos, Róger Guedes marcou após passe de Renato Augusto, mas três minutos depois o Audax empatou com Gabriel (contra). Para o terceiro tempo, o Timão foi escalado com: Matheus Donelli; João Pedro, Xavier, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Paulinho e Du Queiroz; Gabriel Pereira, Gustavo Silva e Luan.

Ainda na terceira etapa, Du Queiroz bateu da entrada da área e marcou o gol da vitória do Timão. Jô, que também se apresentou depois dos demais atletas por conta da Covid-19, recebeu oportunidade no jogo-treino.

Na fase final do jogo-treino, o Audax escalou o cantor Livinho. Aos 27 anos, esta é a quarta tentativa do cantor de ser jogador profissional. Ele já teve passagens por Oeste e Audax, e na temporada passada atuou em oito jogos pelo São Caetano.

😛 A quase assistência de Livinho nos primeiros momentos com a camisa do Audax. #AudaxDeElite pic.twitter.com/0Kx5wwqWmU — Grêmio Osasco Audax (@audaxosasco) January 19, 2022

Este foi o segundo amistoso disputado pelo Corinthians na pré-temporada. No domingo, 16, a equipe venceu a Inter de Limeira por 1 a 0, também com gol de Du Queiroz. O Corinthians esteia no Campeonato Paulista na terça-feira, 25, diante da Ferroviária, às 21h, na Neo Química Arena.

