Corinthians vê rejeição a brasileiros e quer técnico português; veja nomes

Após demitir Sylvinho na última quarta-feira, 2, a diretoria do Corinthians intensifica nesta semana um desfecho nas negociações para anunciar um novo técnico para o restante da temporada.

Com a rejeição de grande parte torcida às opções brasileiras disponíveis no mercado – nomes como Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Júnior receberam enxurradas de críticas nas redes sociais -, a diretoria do clube paulista já tem clara a prioridade por um estrangeiro. Ganhou força o nomes de treinadores portugueses.

Vale dizer que o clube pode voltar a ter um gringo com comandante após 17 anos – o último deles foi o argentino Daniel Passarella, de passagem curta em 2005. PLACAR lista quem são os candidatos:

Vitor Pereira

Ex-auxiliar de André Villas-Boas, o treinador de 53 anos é o nome da vez entre corintianos. Depois de um trabalho vitorioso no Porto, entre 2011 e 2013, passou por vários mercados como o futebol do Oriente Médio, o chinês e o europeu. Está sem clube desde que deixou o Fenerbahce, em dezembro do ano passado.

Paulo Fonseca

Nascido em Moçambique e criado em Portugal, o treinador de 48 anos pode ter o Parque São Jorge como seu novo destino. Treinador do Shakhtar Donetsk por três anos e Roma por dois, está desempregado desde junho de 2021. No entanto, convencer o português a treinar no Brasil é a “pedra no sapato”.

Carlos Carvalhal

Especulado anteriormente em Atlético Mineiro e Flamengo, o português Carlos Carvalhal é outro nome especulado na capital paulista. Com passagens relevantes por Sporting, Besiktas, Swansea City e Rio Ave, defende atualmente o Braga, o que pode complicar uma possível negociação. Campeão da última Taça de Portugal, é um nome respeitado no Velho Continente.

Jorge Jesus

Demitido do Benfica recentemente, o português Jorge Jesus é um nome recorrente quando o assunto é a busca por novos treinadores. Multicampeão com o Flamengo em 2019, não voltou ao clube carioca em nenhuma oportunidade que teve. Foi ventilado no Atlético Mineiro, mas a transação fracassou. O carinho pelo rubro-negro do Rio de Janeiro pode ser um empecilho para o Corinthians.

Leonardo Jardim

Nascido na Venezuela e naturalizado português, Leonardo Jardim tem o privilégio do idioma e a experiência no futebol europeu, mas está empregado pelo Al Hilal, por quem disputa o Mundial do Clubes. Jovem, com 47 anos, já passou por Monaco e Sporting. Mas se quiser contar com o treinador, o Corinthians precisa o tirar do poderoso clube saudita.

André Villas-Boas

Cria de José Mourinho, o português André Villas-Boas é um dos nomes ventilados para desembarcar no Parque São Jorge. Ex-treinador de clubes como Porto, Chelsea e Tottenham, não impressiona no futebol europeu há anos e seu último título foi em 2016. Desempregado desde que saiu do Olympique de Marselha, já negociou com clubes brasileiros, que esbarraram no alto salário.

