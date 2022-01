Corinthians renova contrato de Cássio até o fim de 2024

O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira, 6, a renovação de contrato com o goleiro Cássio por mais duas temporadas. O novo acordo será válido até 31 de dezembro de 2024. A última extensão de vínculo havia ocorrido em janeiro de 2018, com duração até dezembro deste ano. A renovação do atleta de 34 anos estava alinhada desde a última temporada.

No clube alvinegro desde 2011, o camisa 12 se tornou um dos maiores ídolos do Corinthians, recebendo a honraria de jogador com mais títulos na história do timão por ter conquistado a Copa Libertadores da América (2012), o Mundial de Clubes da Fifa (2012), a Recopa Sul-Americana (2013), o Campeonato Brasileiro (2015, 2017) e o Campeonato Paulista (2013, 2017, 2018, 2019).

Com o novo vínculo, Cássio pode atingir a condição de jogador com mais títulos na história do clube. Atualmente, a marca pertence a Marcelinho Carioca que possui uma conquista a mais.

Além disso, com 564 partidas disputadas, se aproxima ainda mais de ídolos como Biro-Biro (590), Zé Maria (598), Ronaldo (602) e Luizinho (606). Wladimir foi quem mais jogou pelo clube, com 806 jogos.

