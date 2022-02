Corinthians, Palmeiras, Santos e mais: onde assistir jogos deste domingo

O Corinthians abre a rodada deste domingo, 27, contra o Red Bull Bragantino, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Às 16h (de Brasília), a Inter de Limeira recebe o Palmeiras no estádio Limeirão. Mais tarde, às 18h30 (de Brasília), Santos x Novorizontino entram em campo, na Vila Belmiro.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

No Campeonato Carioca, o vice-líder Flamengo, com 19 pontos, enfrenta o Resende, em sexto lugar na tabela com oito pontos. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

Pelo Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo x Aimoré, entram em campo às 16h (de Brasília), no estádio do Vale.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Campeonato Paulista

11h

Corinthians x Red Bull Bragantino – Paulistão Play e Premiere

16h

Inter de Limeira x Palmeiras – Paulistão Play, Premiere e Record TV

Continua após a publicidade

18h30

Santos x Novorizontino – HBO Max e Estádio TNT Sports

20h30

Botafogo x São Bernardo – Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

11h

Volta Redonda x Novo Iguaçu – Cariocão Play

16h

Flamengo x Resende – Cariocão Play

19h

Portuguesa x Botafogo – Cariocão Play

Campeonato Gaúcho

16h

Ypiranga x Guarany de Bagé – RBS, SporTV e Premiere

Novo Hamburgo x Aimoré – RBS, SporTV e Premiere

19h

União Frederiquense x Brasil de Pelotas – RBS, SporTV e Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!