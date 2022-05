Corinthians líder e tropeços de favoritos: o resumo do final de semana

O final de semana teve mais uma rodada do Campeonato Brasileiro como destaque. Desta vez, não houve mudança na liderança da competição, já que o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino e manteve a primeira colocação. No futebol europeu, o Porto se deu bem e conquistou o título do Campeonato Português pela 30ª vez. Confira, a seguir, um resumo do fim de semana.

Corinthians segue líder enquanto favoritos tropeçam

Nove dos dez jogos da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro foram disputados neste final de semana. O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino e segue líder da competição, seguido pelo Santos, na vice-liderança. Enquanto isso, três dos favoritos tropeçaram na rodada e seguem sem embalar. No sábado, o Atlético-MG perdeu para o América-MG. Já o Flamengo acabou derrotado pelo Botafogo, em clássico disputado em Brasília. No Allianz Parque, o Palmeiras ficou no 1 a 1 com o Fluminense.

Cruzeiro repudia grito homofóbico da própria torcida

Durante a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio neste domingo, 8, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida do Cruzeiro proferiu cantos homofóbicos contra o time gaúcho, e o próprio clube repudiou a ação. Em seu perfil oficial em uma rede social, a Raposa pediu para que os torcedores não repitam o grito preconceituoso.

Temos a torcida mais incrível e NÃO PRECISAMOS DE CANTOS HOMOFÓBICOS para demonstrar isso. O Cruzeiro reitera o pedido para que qualquer canto nesse sentido nunca mais esteja em nossos ou quaisquer outros jogos. Combinado assim? — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 8, 2022

Manchester City abre vantagem no Campeonato Inglês

Na acirrada disputa pelo título do Campeonato Inglês, quem saiu mais satisfeito neste final de semana foi o Manchester City. Ainda no sábado, o Liverpool ficou apenas no empate com o Tottenham. Assim, com a goleada sobre o Newcastle, no domingo, os citizens abriram três pontos de vantagem na liderança da competição.

Porto campeão português

Mais uma equipe europeia pôde gritar “é campeão”. No sábado, o Porto venceu o Benfica por 1 a 0 e conquistou o seu 30º título do Campeonato Português. A festa foi em plena casa do rival, no Estádio da Luz.

Sem “pasillo” no clássico de Madrid, Atlético venceu o campeão Real

Campeão espanhol de maneira antecipada, o Real Madrid não foi recebido com o tradicional “pasillo” no clássico contra o Atlético de Madri, o que foi motivo de polêmica antes da partida. Dentro de campo, os Colchoneros levaram a melhor e venceram por 1 a 0, com gol de pênalti de Carrasco.