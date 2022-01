Corinthians: Jô, Willian e Renato Augusto testam positivo para Covid-19

O Corinthians informou nesta segunda-feira, 10, dia da reapresentação do elenco para o início da pré-temporada, que três jogadores testaram positivo para Covid-19. Jô e Willian tiveram o vírus detectado em exames feitos no clube, enquanto Renato Augusto já havia sido diagnosticado na semana passada e vinha cumprindo quarentena em isolamento.

“Os atletas estão bem, assintomáticos e com o sistema vacinal completo. Eles serão testados diariamente até o resultado negativo, sendo monitorados pelo departamento médico”, afirmou Ana Caroline Côrte e Ramos, médica do clube, ao site oficial do Timão.

Todos os jogadores do Corinthians passaram por exames no CT Joaquim Grava. Os que testaram negativo começaram os trabalhos da pré-temporada divididos em dois grupos, para realizar avaliações com a equipe de fisioterapia e testes físicos com os preparadores.

Os primeiros trabalhos com bola já vão se iniciar nesta terça-feira, 11, pela manhã. A estreia do Corinthians na temporada acontece em 25 de janeiro, pelo Campeonato Paulista, às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.

