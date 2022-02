Corinthians, Flamengo, Santos: onde assistir aos jogos desta quinta, 10

Dando continuidade à quinta rodada de jogos dos Estaduais, nesta quinta-feira, 10, no Campeonato Paulista, o Santos enfrenta o São Bernardo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o Corinthians entra em campo contra o Mirassol, que está invicto na competição, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, com Renato Augusto e Fábio Santos como dúvidas na escalação.

No Campeonato Carioca, o Audax recebe o Flamengo, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, às 19h (de Brasília). Mais tarde, às 20h (de Brasília), a bola rola para o clássico Fluminense x Botafogo, que é líder na tabela, com dez pontos, no estádio Nilton Santos.

Pelo Gauchão, às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude, que está na zona de rebaixamento, com apenas um ponto, pega o Ypiranga, segundo colocado na tabela, com 9 pontos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Campeonato Paulista:

19h

Santos x São Bernardo – Premiere FC e Paulistão Play

21h30

Corinthians x Mirassol – HBO Max e Estádio.com

Campeonato Carioca:

15h30

Nova Iguaçu x Boavista – Cariocão Play, OneFootball e Eleven

19h

Audax x Flamengo – Cariocão Play, OneFootball e Eleven

20h

Fluminense x Botafogo – Cariocão Play, OneFootball e Eleven

Campeonato Gaúcho:

19h

Juventude x Ypiranga-RS – Premiere FC

Brasil de Pelotas x São José-RS – Premiere FC

