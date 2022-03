Corinthians, Flamengo e mais: onde assistir jogos deste sábado, 12

O Corinthians entra em campo neste sábado, 12, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar a Ponte Preta na Neo Química Arena. A equipe da capital deve contar com estádio cheio pela primeira vez em quase dois anos devido a liberação de 100% da capacidade anunciada pelo governador João Doria (PSDB) na última quarta-feira, 9.

Também pela 11ª primeira rodada, a bola rola no Campeonato Carioca para Boavista x Fluminense às 16h (de Brasília), no estádio Eucyr Resende de Mendonça. Mais tarde, às 19h30 (de Brasília), Bangu x Flamengo jogam na reabertura do Maracanã.

Pelo Campeonato Mineiro, o confronto entre Democrata x Atlético Mineiro está marcado para às 16h30 (de Brasília), no estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares.

Já no Campeonato Brasileiro Feminino, que está na segunda rodada, o Grêmio joga contra o Palmeiras, às 14h (de Brasília), no estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí-RS.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Paulista

15h

Água Santa x Santo André – Paulistão Play e Premiere

16h

Guarani x Ferroviária – Paulistão Play e Premiere

18h30

Corinthians x Ponte Preta – Paulistão Play, Premiere e YouTube

20h30

Inter de Limeira x São Bernardo – Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

16h

Portuguesa x Volta Redonda – Cariocão Play

Boavista x Fluminense – Cariocão Play

19h30

Bangu x Flamengo – Cariocão Play

Campeonato Mineiro

16h

Tombense x URT – Futebol Mineiro TV

16h30

Democrata GV x Atlético-MG – Futebol Mineiro TV

19h

Uberlândia x América-MG – Futebol Mineiro TV

Campeonato Gaúcho

16h30

Grêmio x Ypiranga – Premiere e SporTV

Guarany de Bagé x Internacional – Premiere e SporTV

Aimoré x São Luiz – Premiere e SporTV

São José x Novo Hamburgo – Premiere e SporTV

Brasil de Pelotas x Juventude – Premiere e SporTV

Caxias x União Frederiquense – Premiere e SporTV

Campeonato Brasileiro Feminino

14h

Grêmio x Palmeiras – Band

15h

Red Bull Bragantino x Ferroviária – Band

