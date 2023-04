Corinthians define técnico hoje: Tite longe, Mano na pauta e ‘plano C’

O Corinthians segue em busca de um novo treinador e deve definir o substituto de Cuca ainda nesta sexta-feira, 28, segundo informações do jornalista Leandro Quesada, de PLACAR. A diretoria do clube traçou como perfil um nome experiente, vitorioso e que saiba conduzir vestiário. Tite e Mano Menezes seguem como desejos prioritários, mas esbarram em dificuldades. Um “plano C” pode ser a solução.

A primeira opção do presidente Duilio Monteiro Alves foi procurar Tite, treinador mais vitorioso da história do Timão, com seis taças conquistadas – dois brasileiros (2011 e 2015), um Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

O treinador, no entanto, negou as novas investidas e reforçou que não deseja assumir nenhum time brasileiro em 2023, de acordo com o site ge. A aposta do Timão era seduzir Tite com um alto salário e um contrato de quatro temporadas.

“Falamos ontem (terça-feira), perto de meio-dia, e ele nada comentou a respeito [de uma procura do Corinthians]. É muito difícil trabalhar no Brasil este ano pelo que temos falado seguidamente. Ele diz que vai ficar em stand by no Brasil, se surgir alguma coisa fora, ele sai”, disse a PLACAR uma pessoa próxima ao técnico.

Com o distanciamento do sonho, a diretoria também procurou por Mano Menezes. O treinador, atualmente, está empregado pelo Internacional, o que dificulta a transação. A multa é de R$ 1 milhão pelo rompimento, segundo o jornalista Samir Carvalho.

De acordo com o jornalista Fabio Sormani, da PLACAR, a classificação do Colorado na Copa do Brasil praticamente inviabilizou a vontade corintiana. “Inter acabou de se classificar nos pênaltis contra o CSA. O sonho de ter Mano Menezes esvaiu-se”, publicou em seu Twitter.

Durante o programa Opinião PLACAR, o jornalista Leandro Quesada informou que Andrés Sánchez, ex-presidente do Timão, está reunido com Duílio para buscar um acerto com o novo treinador, apesar de problemas de relacionamento entre ambos. Também afirmou que o novo nome deve ser definido ainda nesta sexta-feira, mesmo com a dificuldade.

“Eu acho muito difícil o Tite, não descartaria. Mas é mais plausível acreditar no Mano, mesmo com tudo. Passa pela relação Duílio [Monteiro Alves] e Andrés [Sanchez], que não tem a melhor relação do mundo. Falar em racha pode ser exagerado, então precisam se unir para o bem do Corinthians. Até porque no fim do ano são candidatos da situação. Acho que tem um componente político de se unir. O Duilio ouve tanta gente, pode escutar um presidente que já passou e fez algumas coisas boas, como também errou”, disse o jornalista.

“O Andres é o único cara que colocou na pauta: ‘e o Mano?’. E ele foi totalmente rechaçado, o Duilio não trabalha com o Mano, o Roberto [de Andrade], que estava no futebol e continua com voz, falou que não. O nome do Mano, nesse momento, não tem. O Corinthians deve atacar outra frente”, completou Felippe Facincani.

Nome especulado inicialmente e que condiz com o perfil, Vanderlei Luxemburgo parece distante. O experiente treinador chegou a entrar em pauta, mas seus resultados recentes o afastaram do Corinthians. Ainda assim, segue sendo apontado como uma espécie de “plano C”. Luxa está desempregado desde o fim de 2021, quando deixou o Cruzeiro. Nesse período, tentou se aventurar na política, mas não obteve sucesso.

“O Vanderlei está predisposto. Se tocar o telefone, acabou. Não tem outras possibilidade”, acrescentou Facincani. “A informação lá do Sul é que o Mano não fará nenhum movimento para deixar o Inter”.

Outras possibilidades inicialmente cogitadas como Roger Machado, Dunga e Rogério Ceni seguem perdendo espaço por forte rejeição da torcida. Uma cartada por um estrangeira é vista como difícil pela recente frustração com Vítor Pereira, que trocou o clube pelo Flamengo. Nomes como dos argentinos Marcelo Gallardo, Marcelo Bielsa e do português Jorge Jesus nem foram cogitados no momento.

Para o dérbi que acontece no próximo sábado, 29, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, o nome mais cotado para dirigir a equipe interinamente é o do ex-meia Danilo, atual treinador do sub-20. Fernando Lázaro, que foi demitido do cargo de técnico principal e voltou a ser auxiliar, é outra opção.