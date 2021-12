Corinthians confirma retorno de Paulinho e novo de patrocinador

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira, 15, o retorno de mais um ídolo: o volante Paulinho, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2012, entre outras taças pelo clube. Aos 33 anos, ele retorna após passagens pelo futebol europeu e asiático e duas Copas do Mundo disputadas pela seleção brasileira. No anúncio, também foi confirmada a parceria com o Grupo Taunsa, novo patrocinador do clube.

Paulinho assinou contrato de dois anos e é a quinta contratação badalada feito pelo Corinthians em 2021, se juntando a dois outros ídolos, Renato Augusto e Willian, além de Giuliano e Róger Guedes. O quinteto será uma das atrações do time na Libertadores de 2022.

Em sua primeira passagem, Paulinho disputou 167 jogos e marcou 34 gols entre 2010 e 2013, e conquistou, além da Libertadores e do Mundial, o Campeonato Brasileiro de 2011 e o Paulista 2013. Em seguida, foi vendido ao Tottenham, da Inglaterra, por 20 milhões de euros (equivalente a 60 milhões de reais na época.) Seu retorno contou com aporte do Grupo Taunsa, empresa paulista do ramo do agronegócio, que irá ocupar a parte superior das costas do uniforme, substituindo a Midea, e promete ajudar em novas contratações.

O jogador não engrenou em Londres e em 2015 foi vendido ao Guangzhou Evergrande, pelo qual foi tetracampeão chinês. Em 2017, Paulinho retornou à Europa para jogar pelo Barcelona, pelo qual também conquistou a liga nacional. Após disputar a Copa do Mundo da Rússia, a segunda de sua carreira, ele retornou ao Guangzhou. Em razão da pandemia, que o impediu de voltar à China, ele rescindiu com o clube no início deste ano e ainda passou dois meses no Al-Ahli, da Arábia Saudita. Mantendo a tradição, o Corinthians tocou a sirene do Parque São Jorge para receber de volta o ídolo nesta quarta. 🚨 pic.twitter.com/EhWbTEXllc — Corinthians (@Corinthians) December 15, 2021