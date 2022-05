Corinthians confirma lesão grave e Paulinho só deve voltar em 2023

O Corinthians comunicou na tarde desta segunda-feira,2, que o meia-campista Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão foi constatada após exames de imagens. Segundo o clube, o atleta já iniciou o tratamento no Departamento Médico e terá que ser submetido a cirurgia.

Paulinho se lesionou na partida do último domingo, 1ª, diante do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Aos 26 minutos, o volante de 33 anos disputou a bola com Juninho Capixaba e logo em seguida foi ao chão reclamando de dores na região do joelho. Paulinho deixou o campo de maca e foi substituído por Du Queiroz.

Lesões deste tipo costumam levar de seis a oito meses de recuperação, o que significa que Paulinho só deve voltar a atuar com regularidade em 2023.

