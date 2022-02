O Corinthians oficializou ainda no início da madrugada desta quinta-feira, 3, a demissão do técnico Sylvinho após pouco mais de oito meses no cargo. A decisão anunciada em pronunciamento pelo presidente Duilio Monteiro Alves logo após a derrota por 2 a 1 para o Santos, na Neo Química Arena, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, reabriu novamente a movimentação no mercado da equipe. Agora, a meta está longe de ser um camisa 9, o clube precisará encontrar um novo comandante.

A decisão foi na contramão da escolha por manter o treinador para a temporada, pressionado por torcedores devido a atuações pouco convincentes desde a chegada em maio do último ano. Em diversas oportunidades, a diretoria e os jogadores fizeram questão de manifestar apoio público ao antigo comandante.

Agora atrás de um técnico para assumir o clube em meio ao estadual, visando o planejamento para a fase de grupos da Libertadores, o clube tem nomes cotados, como “medalhões” brasileiros e gringos badalados, que podem dar um toque estrangeiro à comissão corintiana, após 17 anos, desde a passagem do argentino Daniel Passarella, em 2005.

Com elenco recheado de estrelas como Willian, Renato Augusto e Paulinho, o Corinthians busca um treinador que condicione a equipe à briga pelo títulos. PLACAR selecionou os principais candidatos para desembarcar no Parque São Jorge:

Renato Gaúcho

Vice-campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, Renato Gaúcho está livre no mercado, após fracasso no rubro-negro carioca. Especulado no Corinthians anteriormente, o ex-jogador foi alvo de campanha da torcida para que fosse o novo treinador, mas na ocasião o negócio não andou e Sylvinho foi escolhido. O forte e valioso elenco corintiano pode atrair o técnico.

Hernán Crespo

Campeão paulista pelo São Paulo e demitido meses depois após sequência ruim, Hernán Crespo é outro nome sem vínculo empregatício. Um ponto positivo pode ser a presença de Sebá Dominguez, ex-zagueiro do Corinthians, na comissão do argentino. Com experiência no futebol brasileiro, entende o contexto de pressão da torcida e pode ser vantajoso ao clube paulista.

Jorge Jesus

Demitido do Benfica recentemente, o português Jorge Jesus é um nome recorrente quando o assunto é a busca por novos treinadores. Multicampeão com o Flamengo em 2019, não voltou ao clube carioca em nenhuma oportunidade que teve. Semanas atrás foi ventilado no Atlético Mineiro mas a transação fracassou. O carinho pelo rubro-negro do Rio de Janeiro pode ser um empecilho para o Corinthians.

Cuca

Desempregado desde o fim de 2021, quando decidiu não continuar no Atlético Mineiro após um ano vitorioso, Cuca é um nome se o pedido for experiência. Medalhão do futebol, já treinou três dos quatro grandes de São Paulo e só falta o Corinthians. Contudo, saiu do Galo por motivos particulares e convencer o treinador a um novo trabalho não será fácil.

Leonardo Jardim

Nascido na Venezuela e naturalizado português, Leonardo Jardim tem o privilégio do idioma e a experiência no futebol europeu, mas está empregado pelo Al Hilal, por quem disputará o Mundial do Clubes. Jovem, com 47 anos, já passou por Monaco e Sporting. Mas se quiser contar com o treinador, o Corinthians precisa o tirar do poderoso clube saudita.

André Villas-Boas

Cria de José Mourinho, o português André Villas-Boas é um dos nomes ventilados para desembarcar no Parque São Jorge. Ex-treinador de clubes como Porto, Chelsea e Tottenham, não impressiona no futebol europeu há anos e seu último título foi em 2016. Desempregado desde que saiu do Olympique de Marselha, já negociou com clubes brasileiros, que esbarraram no alto salário.

