Corinthians busca por um novo técnico há 12 dias; veja quem está no páreo

Sem técnico desde o dia 3 de fevereiro, quando demitiu Sylvinho após derrota para o Santos, o Corinthians disputa o Campeonato Paulista enquanto precisa se planejar para a temporada de Libertadores e Brasileirão. Com um elenco recheado de grandes nomes, como Paulinho, Renato Augusto, Giuliano e Willian, a qualidade dos jogadores precisa encaixar com o novo treinador.

Atualmente, como interino, quem comanda é Fernando Lázaro. Sob treinamento do analista de desempenho, foram duas vitórias, sobre Ituano e Mirassol. No entanto, a diretoria admite a busca por um técnico em definitivo. Desde o início das procuras, nomes foram descartados e outros pintaram como uma opção viável.

Vitor Pereira, nome bem avaliado no Parque São Jorge, é um dos que apresentam maior desafio para a contratação. Ex-treinador do Fenerbahce, o português tem preferência por continuar na Europa e o salário é uma barreira para o Corinthians. O time alvinegro também encontra uma rejeição a brasileiros e a escolha deve ser por um estrangeiro, com maior foco em lusitanos.

PLACAR apontou quem está no páreo para ser o novo treinador do Corinthians; confira

Leonardo Jardim

Nascido na Venezuela e naturalizado português, Leonardo Jardim tem o privilégio do idioma e a experiência no futebol europeu. Está desempregado após campanha decepcionante com o Al Hilal no Mundial do Clubes. Jovem, com 47 anos, já passou por Monaco e Sporting e agora é especulado no Brasil.

Paulo Fonseca

Moçambicano criado em Portugal, o treinador de 48 anos pode ter o Parque São Jorge como seu novo destino. Treinador do Shakhtar Donetsk por três anos e Roma por dois, está desempregado desde junho de 2021. No entanto, convencer o português a treinar no Brasil é a “pedra no sapato”.

Luís Castro

Alvo do Botafogo do milionário John Textor, o treinador também é aprovado no Corinthians. Com 60 anos, trabalhou na formação de atletas no Porto por anos e passou pelo Shakhtar Donetsk, reduto de brasileiros. Está no Al Duhail, do Catar, e tem multa rescisória que ultrapassa cinco milhões de reais.

