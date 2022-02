Corinthians bate Grêmio e é campeão da Supercopa Feminina

A equipe feminina do Corinthians colocou uma nova taça na sua galeria de troféus. Neste domingo, 13, as corintianas venceram o Grêmio por 1 a 0 na decisão disputada na Neo Química Arena e sagraram-se campeãs da primeira edição da Supercopa do Brasil.

A partida foi equilibrada em Itaquera. A etapa inicial terminou sem gols, e o cenário se repetia no segundo tempo. Os minutos finais foram de forte pressão do Corinthians, que insistiu até achar o gol da vitória e do título. Aos 48, Diany cobrou escanteio com veneno e Gabi Zanotti subiu para desviar de cabeça e dar mais uma conquista ao Timão.

A Supercopa do Brasil de Futebol Feminino é um torneio inédito, promovido pela CBF em 2022 com o objetivo de abrir a nova temporada com uma competição nacional de tiro curto.

Para chegar na decisão, o Corinthians eliminou o Palmeiras, nas quartas de final, e o Real Brasília, na semifinal. Já o Grêmio passou por Cruzeiro e Flamengo até conquistar sua vaga na final.