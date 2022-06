Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao amistoso da seleção nesta quinta

Em amistoso internacional e preparatório para a Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira, 2, a seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília), no estádio Sang-am em Seul, capital sul-coreana. A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV aberta Globo e pelo canal fechado SporTV.

Dando sequência à preparação para o tão esperado Mundial, a equipe brasileira, que terminou as Eliminatórias invicta, poderá fazer desta partida uma espécie de teste. A lateral esquerda, por exemplo, vem sendo disputada por Alex Sandro, Alex Telles, Guilherme Arana, todos eles convocados. Outras mudanças de última hora também serão feitas, já que o goleiro Ederson foi cortado por lesão e abriu espaço para Weverton sair jogando.

Neymar, por sua vez, virou dúvida após sair machucado do treino desta quarta-feira, 1. Vinícius Júnior e Philippe Coutinho são os principais concorrentes à vaga do craque.

Já o adversário sul-coreano, que terá pela frente uma sequência de amistosos contra seleções sul-americanas, também está classificado para a Copa do Mundo, com uma boa campanha durante as Eliminatórias Asiáticas. A equipe do técnico português Paulo Bento, que chegou a comandar por um breve período o Cruzeiro, tem como principal jogador o atacante Son Heung-min, do Tottenham, da Inglaterra.

Confira onde assistir ao amistoso desta quinta-feira:

8h

Coreia do Sul x Brasil – Globo e SporTV

