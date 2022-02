Coreia do Sul garante vaga na Copa; veja quem mais está classificado

Com uma vitória por 2 a 0 contra a Síria, nesta terça-feira, 1, a Coreia do Sul se classificou para a sua 11ª Copa do Mundo. O jogo foi realizado nos Emirados Árabes, já que a Síria não pode jogar em casa por causa da guerra civil no país. Apesar de a seleção sul-coreana ter entrado em campo sem seu craque Son Heung-Min, do Tottenham, que está contundido, a equipe dominou o jogo e marcou com Kim Jin-Su e Kwon Chang-Hoon.

O resultado levou a Coreia do Sul aos 20 pontos, na segunda posição do grupo A das Eliminatórias da Ásia, atrás do líder Irã, que tem 22 e também está classificado ao Mundial do Catar. Os Emirados Árabes Unidos estão na terceira posição, com nove pontos, e hoje estariam classificados para a repescagem contra o terceiro colocado do grupo B – hoje, a Austrália. Quem vencer a repescagem asiática pega o quinto colocado da América do Sul na repescagem mundial por uma vaga na Copa.

Com essa classificação, a Coreia do Sul entra para a lista de países que já garantiram vaga para o Mundial, a ser disputado entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Os demais são: Catar (automaticamente classificado por ser o país-sede), Brasil, Alemanha, Argentina, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irã, Sérvia e Suíça.

