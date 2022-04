Coproprietário do Lakers comprará Chelsea por R$ 21,7 bilhões, diz jornal

Após a saída de Roman Abramovich do Chelsea, o processo de venda do clube parece finalmente caminhar para um desfecho. O empresário americano Todd Boehly, coproprietário dos times de basquete americano Los Angeles Lakers e de beisebol Los Angeles Dodgers, ofereceu uma proposta de mais de 3,5 bilhões de libras (cerca de 21,7 bilhões de reais), segundo o jornal inglês Telegraph.

Tanto o Chelsea quanto o banco responsável pela transação ainda não confirmaram a informação, mas, de acordo com a publicação, fontes garantem que em breve o novo comprador será anunciado e que os outros candidatos à compra que estavam na disputa já foram informados de que suas ofertas não foram aceitas.

Dentre as propostas realizadas, estava a do dono da companhia petroquímica INEOS, Jim Ratcliffe, no valor de 4,25 bilhões de libras (aproximadamente 26,3 bilhões de reais), que incluía um investimento de 1,75 bilhões de libras em dez anos direcionados a melhoras do estádio Stamford Bridge e investimento em jogadores.

Outros 2,5 bilhões de libras seriam dedicados a um fundo de caridade para apoio às vítimas da Guerra da Ucrânia. Contudo, a oferta foi oficializada tarde demais.

O clube inglês está a venda desde que foram aplicadas as sanções do governo do Reino Unido ao empresário russo Roman Abramovich, em represália ao apoio a Vladimir Putin.

