Copinha: onde assistir aos jogos do mata-mata neste sábado, 14

Começa neste sábado, 14, a terceira fase dos mata-matas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dezesseis equipes entram em campo em busca de vaga nas oitavas de final da competição. Os confrontos acontecem em jogos apenas de ida. Em caso de empate no tempo normal, o desempate ocorrerá nos pênaltis.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Goiás e Fluminense abrem a programação às 11h (de Brasília), no estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá, com transmissão ao vivo do canal fechado SporTV. Dois jogos terão transmissão pelo YouTube Futebol Paulista, canal oficial da FPF (Federação Paulista de Futebol): Avaí x Floresta-CE e Novorizontino e Coritiba, ambos às 15h.

À noite, às 19h30, é a vez de Sport x Corinthians entrarem em campo. Maior vencedor do torneio, com dez taças, o Timão bateu o Comercial na última fase, enquanto os recifenses aplicaram 3 a 0 no Zumbi-AL.

Já o atual campeão da competição, o Palmeiras fecha o primeiro dia de confrontos diante do Juazeirense-BA, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.

Confira a programação completa da Copinha neste sábado:

11h

Goiás x Fluminense – SporTV

Continua após a publicidade

15h

Cuiabá x Cruzeiro – SporTV

Avaí x Floresta-CE – YouTube

Novorizontino x Coritiba – YouTube

17h15

Athletico-PR x Grêmio – SporTV

18h

Chapecoense x Mirassol – YouTube

19h30

Sport x Corinthians – SporTV

21h45

Palmeiras x Juazeirense-BA – SporTV