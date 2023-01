Copinha: onde assistir aos jogos do mata-mata nesta sexta-feira, 13

Serão conhecidos nesta sexta-feira, 13, as 16 equipes restantes que se classificaram à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os confrontos acontecem em jogos apenas de ida. Em caso de empate no tempo normal, o desempate é nos pênaltis.

O jogo que abre o dia de confrontos é Ituano e Sharjah-SP, em partida com transmissão ao vivo do YouTube do Paulistão. Invicto no torneio, com três vitórias na primeira fase, o Atlético Mineiro entra em campo também pela manhã, às 10h30, diante do Nova Iguaçu. O jogo em Diadema será transmitido pelo canal fechado SporTV.

Pouco mais tarde, às 15h, é a vez do atual vice-campeão Santos medir forças com o São Bernardo, em partida também com transmissão do SporTV. Às 21h45, o canal transmite São Paulo e Retrô-PE, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal.

Confira onde assistir aos jogos desta sexta-feira:

10h

Ituano x Sharjah-SP – Youtube

10h30

Atlético-MG x Nova Iguaçu-RJ – SporTV

11h

Santo André-SP x Bahia – Youtube

12h45

Vasco x Ibrachina-SP – SporTV

Botafogo-PB x Hercílio Luz-SC- Youtube

Remo-PA x Nacional-SP – Youtube

15h

São Bernardo-SP x Santos – SporTV

Rio Claro-SP x Desportivo Brasil-SP -Youtube

Vila Nova-GO x Água Santa-SP – Youtube

XV de Piracicaba-SP x Fortaleza-CE – Youtube

América-MG x CS Paraibano-PB – Youtube

17h15

Botafogo x Lemense-SP – SporTV

19h

Red Bull Bragantino x São Carlos-SP – Youtube

Ska Brasil-SP x Oeste-SP – Youtube

19h30

Internacional x Aster Brasil-ES – SporTV

21h45

São Paulo x Retrô-PE – SporTV e Rede Vida